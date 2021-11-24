Ещё 20 км трассы Р-23 в Псковской области капитально отремонтировано

11:41, 24 ноября 2021, ПАИ

Ещё 20 км трассы Р-23 в Псковской области капитально отремонтировано. Общая протяженность введенных в эксплуатацию после капремонта участков самой протяженной федеральной трассы в регионе теперь составляет более 188 км. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В рамках государственного контракта на участке трассы Р-23 с 428-го по 448-й км в Опочецком и Пустошкинском районах области дорожники выполнили фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия по основному ходу дороги, на пересечениях и примыканиях, уложили 33 новых водопропускных трубы, переустроили высоковольтные линии электропередач и сети связи. На болотистых участках заменены слабые грунты, для обеспечения устойчивости земляного полотна выполнено устройство песчано-гравийных свай и гибкого ростверка из армированной георешетки, укрепление обочин, устройство основания из холодной органоминеральной и щебеночно-песчаной смесей.

В деревнях Маврино, Мякишево, Лашутино, Зуйково, Ночлегово сделано новое искусственное освещение, установлено 10 автобусных павильонов на остановках общественного транспорта, устроены заездные карманы. Вблизи остановок и пешеходных переходов уложена тактильная плитка, установлены предупреждающие знаки на Г-образных опорах. По краям проезжей части дорожники нанесли шумовую разметку из термопластика. При наезде на такие полосы происходит вибрационное и шумовое воздействие, которое предупредит водителя о выезде за пределы проезжей части. Такие решения Управление дорог уже применило на федеральных трассах в Ленинградской и Калининградской областях. Результат – уменьшение количества ДТП, связанных с выездом за пределы дороги.

В завершение работ на участке установлено 395 пластиковых сигнальных столбиков, 331 дорожный знак, смонтировано свыше 10 тыс. м барьерного и перильного ограждения, нанесено 6,8 тыс. кв. м разметки. Кроме того, в нескольких жилых домах рядом с дорогой установлено шумозащитное остекление. В деревне Ночлегово на остановке было принято инженерное решение об устройстве подпорной стенки, которая послужит для укрепления внешнего откоса выемки.

Год назад в Псковской области после капремонта были введены участки дороги Р-23 с 211-го по 245-й км в Стругокрасненском районе и с 448-го по 468-й км в Пустошкинском районе. В настоящее время ФКУ Упрдор «Северо-Запад» продолжает капремонт участка с 468-го по 481-й км, работы планируется завершить в 2023 году.