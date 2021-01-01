Фоторепортаж: Есть ли место в Пскове для молодых художников, обсудили в «Лофте»

24 ноября в Пскове в креативном пространстве «Лофт» состоялась первая встреча в рамках нового проекта #разговорвлофте, где участники обсудили, есть ли место в городе для молодых художников.
Псковские художники поговорили о том, насколько остро ощущается проблема в городе с выставочными пространствами. И если действительно ли существует такая проблема, то какие есть пути её решения. Участие в разговоре приняли представители регионального отделения Союза художников России, местные галеристы и художники разных поколений.