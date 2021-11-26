Тонну белорусского мяса развернули на границе в Невельском районе
В минувшие выходные в деревне Лобок Невельского района сотрудники управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области при перемещении тонны говядины в четвертинах на кости были выявлены нарушения в сфере ветеринарии. Автотранспортное средство осуществляло перевозку партии мяса из Белоруссии в Невель, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Выяснилось, что на говядину не был представлен ветеринарный сопроводительный документ, подтверждающий безопасность и её происхождение, а также транспортировка товара проводилась с нарушением ветеринарно-санитарных правил – в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.
Помимо того, было установлено нарушение указания Россельхознадзора, выразившиеся в поставках говядины на кости с территории Белоруссии, являющейся страной с неопределенным статусом по губкообразной энцефалопатии.
«Управлением Россельхознадзора принято решение о запрете перемещения 1 тонны говядины по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию. По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении», - отметили в ведомстве.
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