Тонну белорусского мяса развернули на границе в Невельском районе

11:39, 26 ноября 2021, ПАИ

В минувшие выходные в деревне Лобок Невельского района сотрудники управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области при перемещении тонны говядины в четвертинах на кости были выявлены нарушения в сфере ветеринарии. Автотранспортное средство осуществляло перевозку партии мяса из Белоруссии в Невель, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что на говядину не был представлен ветеринарный сопроводительный документ, подтверждающий безопасность и её происхождение, а также транспортировка товара проводилась с нарушением ветеринарно-санитарных правил – в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.

Помимо того, было установлено нарушение указания Россельхознадзора, выразившиеся в поставках говядины на кости с территории Белоруссии, являющейся страной с неопределенным статусом по губкообразной энцефалопатии.

«Управлением Россельхознадзора принято решение о запрете перемещения 1 тонны говядины по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию. По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении», - отметили в ведомстве.