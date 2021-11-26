Восьмиклассница из Невеля претендует на премию «Народное признание – 2021»

16:45, 26 ноября 2021, ПАИ

Восьмиклассница из Невеля Арина Ильинова претендует на первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Талант». Заявку прислала главный редактор газеты «Невельский вестник» Инна Кочанова.

Помимо обычной школы Арины учится ещё и в детской школе искусств на отделении хорового пения, а также в школе для одарённых детей «Камертон» при Псковском областном колледже искусств.

«Арина талантливая и творческая певица, она постоянно работает над повышением исполнительского мастерства. Она активно выступает на концертах районного и областного масштаба. В этом году за успехи в художественно-творческой деятельности девушке вручили премию главы Невельского района. Кроме того, два года подряд Арина становилась лауреатом областной премии «Юные дарования Псковщины», - сообщается в заявке.

Арина является победительницей, проходившего в Санкт-Петербурге международного вокального конкурса «Звезда» в номинации народный вокал, победительницей регионального этапа «20-х молодежных Дельфийских игр», обладательницей гран-при IX Международного фестиваля-конкурса «Открыты творчеству сердца» в номинации эстрадный вокал, лауреатом первой степени финала Всероссийской Олимпиады искусств в номинациях народный и джазовый вокал.

В сентябре номинантка принимала участие в бллаготворительном концерте по сбору средств на возведение в поселке Идрица памятника «Зарождение Знамени Победы», в октябре - в концерте одарённых детей Псковской области «Моя Россия: Музыкальное путешествие», который организовал благотворительный фонд Оксаны Федоровой.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.