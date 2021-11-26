«Главная тема с Надеждой Назаренко»: от послаблений – к новым ограничениям
Какие послабления и новые антиковидные ограничительные меры вводятся в Псковской области? Почему в двух районах могут закрыть все кафе и рестораны? Об этом – в новом выпуске от 26 ноября.
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