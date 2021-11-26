«Главная тема с Надеждой Назаренко»: от послаблений – к новым ограничениям

20:49, 26 ноября 2021, ПАИ

Какие послабления и новые антиковидные ограничительные меры вводятся в Псковской области? Почему в двух районах могут закрыть все кафе и рестораны? Об этом – в новом выпуске от 26 ноября.