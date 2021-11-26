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Нинель Салагаева приняла участие в межведомственном совещании по госзакупкам

Нинель Сагалаева обсудила сотрудничество с заключёнными Псковской области в сфере закупок. Фото Instagram

Сегодня вице-губернатор Псковской области Нинель Сагалаева приняла участие в межведомственном совещании руководителей государственных органов региона, которое прошло под председательством прокурора области Ивана Грибова. Об этом вице-губернатор рассказала в своём Instagram.

В ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся привлечения осуждённых к оплачиваемому труду, возмещению ими ущерба, причинённого преступлениями.

Нинель Сагалаева отметила, что администрация региона и УФСИН России по Псковской области активно взаимодействуют в сфере закупок.

Преимущественно закупки осуществляются у учреждений уголовно-исполнительной системы как у единственного поставщика. В текущем году закуплено продукции на 3,6 млн рублей, что превышает показатели предыдущего года, в котором эта сумма составила 2,7 млн рублей.

Уже согласован план закупок на первое полугодие будущего года на сумму 1,6 млн рублей.

«Также учреждения УИС принимают участие в конкурентных закупках, где им предоставляются преимущества до 15 % в ценовом выражении. На сегодняшний день активность в данном направлении незначительна, но у него есть перспективы и все возможности для развития», — констатировала вице-губернатор.

По итогам межведомственного совещания выработан комплекс мер, которые подлежат реализации в 2021–2022 годах.

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