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Общество

Умер певец и композитор Александр Градский

Фото: «Известия» / Михаил Терещенко

Сегодня, 28 ноября, в 2:10 на 73-м году ушёл из жизни российский певец и композитор Александр Градский, сообщили «Известия».

Ранее СМИ сообщали, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Уточнялось, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесённого в сентябре коронавируса.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

 

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