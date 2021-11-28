Умер певец и композитор Александр Градский
Сегодня, 28 ноября, в 2:10 на 73-м году ушёл из жизни российский певец и композитор Александр Градский, сообщили «Известия».
Ранее СМИ сообщали, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Уточнялось, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесённого в сентябре коронавируса.
Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.
В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».
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