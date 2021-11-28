Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сколько предпринимателей не соблюдают противоковидные ограничения, выяснили эксперты

Подавляющее большинство российских предпринимателей соблюдают ограничения, связанные с коронавирусом. Однако 3,5% опрошенных бизнесменов заявили, что принципиально не соблюдают никаких ограничений, пишет ТАСС со ссылкой на результаты проведенного Райффайзенбанком опроса.

Около 18% «нарушителей» уверены, что опасности нет и дополнительные меры не нужны. Еще 22% заявили, что для их бизнеса это обходится слишком дорого. А 23% опрошенных выступили против любых ограничений в принципе. Оставшаяся часть респондентов заявила, что работает удаленно и не имеет массовых контактов с людьми, поэтому их бизнесу не приходится ограничивать работу.

Что касается бизнесменов, которые соблюдают меры, то большинство из них применяют маски, перчатки и антисептики, а 48% предпринимателей вакцинировали большую часть своих сотрудников. 47% ввели удаленный формат работы для 30% сотрудников, а 56% респондентов уходят на нерабочие дни, когда это необходимо.

Некоторые владельцы малого бизнеса используют также QR-коды, а отдельные компании отправили на удаленку всех своих сотрудников, показал опрос.

Опрос проведен в ноябре 2021 года. В нем приняли участие более 500 владельцев бизнеса и индивидуальных предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Сочи и других городов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

28 ноября 2021

Ученые назвали самый радиоактивный фрукт
28 ноября 2021

С первого декабря некоторым категориям россиян повысят пенсии
28 ноября 2021

Власти Перми откажутся от кондукторов на трамвайных маршрутах с января 2022 года
28 ноября 2021

Эксперт предупредил, в какую валюту не стоит вкладывать деньги
28 ноября 2021

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР назвала главные признаки заражения новым штаммом коронавируса
28 ноября 2021

В Германии полиция зафиксировала вакцинацию граждан самодельным препаратом от коронавируса
28 ноября 2021

В Пскове открылся клуб киберспортсменов
28 ноября 2021

Российский биатлонист забыл палки и опоздал на гонку Кубка мира

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...