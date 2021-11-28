Сколько предпринимателей не соблюдают противоковидные ограничения, выяснили эксперты

21:41, 28 ноября 2021, ПАИ

Подавляющее большинство российских предпринимателей соблюдают ограничения, связанные с коронавирусом. Однако 3,5% опрошенных бизнесменов заявили, что принципиально не соблюдают никаких ограничений, пишет ТАСС со ссылкой на результаты проведенного Райффайзенбанком опроса.

Около 18% «нарушителей» уверены, что опасности нет и дополнительные меры не нужны. Еще 22% заявили, что для их бизнеса это обходится слишком дорого. А 23% опрошенных выступили против любых ограничений в принципе. Оставшаяся часть респондентов заявила, что работает удаленно и не имеет массовых контактов с людьми, поэтому их бизнесу не приходится ограничивать работу.

Что касается бизнесменов, которые соблюдают меры, то большинство из них применяют маски, перчатки и антисептики, а 48% предпринимателей вакцинировали большую часть своих сотрудников. 47% ввели удаленный формат работы для 30% сотрудников, а 56% респондентов уходят на нерабочие дни, когда это необходимо.

Некоторые владельцы малого бизнеса используют также QR-коды, а отдельные компании отправили на удаленку всех своих сотрудников, показал опрос.

Опрос проведен в ноябре 2021 года. В нем приняли участие более 500 владельцев бизнеса и индивидуальных предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Сочи и других городов.