Псковичи спасли новорожденных котят, подвешенных в пакете на дерево

08:54, 29 ноября 2021, ПАИ

В Пскове ищут дом для котят, которых нашли в пакете на дереве. Сообщение опубликовано в группе областной общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«Возвращаясь домой, увидела жуткую картину. Новорожденные котята в пакете, которых повесили на дерево. К сожалению, в живых осталось только двое, остальные просто замерзли или задохнулись», - рассказала местная жительница. Она предположила, что чья-то кошка принесла нежеланное потомство, от которого решили избавиться.

Котят забрали на передержку, их взяла под опеку семья с кормящей кошкой. Сейчас животным ровно месяц, им начинают искать хозяев. «Смелый мальчишка Компот и его скромная сестренка Карамелька очень ждут любящих родителей», - отметила псковичка.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 89532438577.