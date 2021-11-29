Фотографа-любителя Александра Рябинина выдвинули на соискание премии «Народное признание»

15:45, 29 ноября 2021, ПАИ

Фотографа-любителя из Бежаницкого района Александра Рябинина выдвинули на соискание Первой общественной премии «Народное признание» номинации «Талант». Заявку на участие в премии прислала редакция газеты «Сельская новь» Бежаницкого района.

Как отмечает редакция, Александр Рябинин – человек удивительный, называющий себя одержимым фотографом. Его увлечение давным-давно стало смыслом жизни. Прекрасные снимки с уникальными моментами из жизни животных в их естественной среде неоднократно были представлены в фотовыставках Полистовского заповедника и в различных топовых журналах о дикой природе, таких как National Geographic.

«Фотоработы Александра восхищают и получают большой отклик у поклонников его таланта! Только на его страничке «ВКонтакте» более семи тысяч фотографий и больше тысячи любителей его творчества!», - написала редакция.

Александр Рябинин родился и вырос в деревне Гривы Бежаницкого района, в большой крестьянской семье. С самого детства читал много книг о природе, любил побродить за деревней, наблюдая за повадками и поведением животных. После школы отслужил в армии. Вернувшись пошёл работать егерем – проводил в лесах и болотах много времени изучая повадки животных.

Сейчас Александр живёт в деревне Уда, которую окружают не тронутая человеком природа. Больше любит фотографировать животных, реже пейзажи, а ещё реже – людей.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.