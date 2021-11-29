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Общество

«Дойти до каждого абонента»: Tele2 увеличила зону покрытия сети в Псковской области

За год объем потребления интернет-трафика в 4G-сети Тele2 в регионе вырос на 25%. Компания активно реагирует на растущие потребности клиентов: ускоряет 4G-интернет в крупных городах и последовательно расширяет зону присутствия в отдаленных малонаселенных поселках и деревнях, стирая тем самым белые пятна на карте Псковской области.

Объем потребляемого интернет-трафика в регионе с каждым годом растет. Только в Пскове количество активных интернет-пользователей увеличивается ежеквартально. Аналитики подсчитали, что к 2030 году абоненты будут потреблять в месяц свыше 50 Гб интернета вместо сегодняшних 13 Гб.

«Чтобы абонент не оказался в ситуации, когда потребление увеличилось, а скорость и качество упали, мы расширяем возможности сети, развиваем инфраструктуру связи, - рассказывает директор псковского филиала оператора Сергей Мартынов».

За 10 месяцев этого года компания Tele2 увеличила инфраструктуру 4G-сети в Псковской области на 20%. Теперь 4G-интернет от Tele2 доступен 91% жителей Псковской области.

«Если станция перегружается, мы расширяем ее емкость, увеличиваем объем, который позволяет прокачивать больше трафика, - отметил Сергей Мартынов. - В этом году мы расширили зону охвата мобильного интернета не только в крупных городах, но и в отдаленных поселках. Стараемся дойти до каждого абонента».

Технические специалисты оператора с начала года почти на четверть увеличили число станций с поддержкой 4G. Новые базовые станции появились в Великих Луках, Порхове, Пыталове и Пустошке, в деревнях Крутовраг и Гречухино, а также в самом Пскове.

В лучшую сторону изменилось качество связи в районах областного центра, Острове, Гдове, Стругах Красных, Красногорске, Дно, Дедовичах, деревнях Бежаницкого и Пустошкинского районов.

«Мы стараемся не только расширить зону покрытия сети, но и улучшить качество связи в местах с наибольшим скоплением людей, как правило, это торговые центры, - сообщил директор псковского филиала компании. - Качественные изменения уже произошли в ТЦ «Шайба» и Fjord Plaza , на очереди торгово-развлекательный комплекс «Акваполис».

Важным проектом для региона стала реализация второго этапа федеральный программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализуют Минцифры и ГК «Ростелеком». Tele2 в нем выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектные решения, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование.

В этом году в рамках второго этапа этого проекта мобильные вышки были установлены в деревнях Плессы и Шилово Бежаницкого района и в деревнях Дубровы, Жадрицы, Стехново, Погорелка, Макушино Новоржевского района. До конца года связь появится еще в пяти поселках Псковской области.

«В некоторых населенных пунктах до этого не был доступен ни один оператор, - отметил Сергей Мартынов. - Где-то теперь их будет два, что удобно для людей, там проживающих, появилась возможность выбора». 

За прошедший год компания окончательно адаптировалась к новым правилам, которые всему миру диктует пандемия коронавируса, и сделала своим абонентам много новых интересных предложений.

«Мы не стоим на месте, пандемия подхлестнула нас, - отметил Сергей Мартынов. - Так, у наших абонентов появилась возможность не только заказать SIM-карту через интернет-магазин и получить ее c доставкой на дом, но и оформить договор удаленно через приложение. В этом году государство законодательно определило порядок дистанционного подключения и идентификации абонентов с помощью единой платформы биометрических данных, а также цифровой подписи «Госключ». Tele2 стала первым оператором, запустившим эту услугу для своих абонентов. Теперь не надо выезжать в офис, не надо общаться с менеджерами - все можно сделать дистанционно в личном кабинете».

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