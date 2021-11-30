Раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота оружия выросла в Псковской области

13:38, 30 ноября 2021, ПАИ

Раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота оружия выросла в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дмитрий Митрофанов.

Так, в 2019 году в Псковской области было зарегистрировано 83 преступления в сфере незаконного оборота оружия, раскрываемость составила 76 %. А уже в 2020 году было зарегистрировано 82 преступления в этой сфере, раскрываемость составила 91,6 %.

Дмитрий Митрофанов уточнил, что снижается и само количество таких преступлений. В текущем году в регионе зарегистрировано 53 преступления, всего в производстве находятся 62 уголовных дела.

По мнению Дмитрия Митрофанова, снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота оружия обусловлено ужесточением законодательства – с 1 июля такие преступления относятся к категории тяжких (ранее к категории средней тяжести), а значит, за такие преступления увеличились и сроки наказания.

Напомним, что постановлением администрации Псковской области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Для сдачи оружия за вознаграждение необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия.

Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до шести тысяч рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства – до трёх тысяч рублей за одну штуку.