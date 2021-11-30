Раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота оружия выросла в Псковской области
Раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота оружия выросла в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дмитрий Митрофанов.
Так, в 2019 году в Псковской области было зарегистрировано 83 преступления в сфере незаконного оборота оружия, раскрываемость составила 76 %. А уже в 2020 году было зарегистрировано 82 преступления в этой сфере, раскрываемость составила 91,6 %.
Дмитрий Митрофанов уточнил, что снижается и само количество таких преступлений. В текущем году в регионе зарегистрировано 53 преступления, всего в производстве находятся 62 уголовных дела.
По мнению Дмитрия Митрофанова, снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота оружия обусловлено ужесточением законодательства – с 1 июля такие преступления относятся к категории тяжких (ранее к категории средней тяжести), а значит, за такие преступления увеличились и сроки наказания.
Напомним, что постановлением администрации Псковской области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Для сдачи оружия за вознаграждение необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия.
Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до шести тысяч рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства – до трёх тысяч рублей за одну штуку.
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Раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота оружия выросла в Псковской области