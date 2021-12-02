«У меня вообще железная ёлка была»: псковские випы рассказали о любимых новогодних украшениях

13:55, 02 декабря 2021, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали корреспондентам о том, как вместе с семьёй создают атмосферу праздника дома, о любимых новогодних украшениях, традициях и железных ёлках.

Руководитель заслуженного коллектива народного творчества России, ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева Константин Абабков и его дочь, солистка ансамбля «Сказ» Мария Абабкова.

Константин Абабков: Мы любим Новый год и всегда в начале декабря стараемся, к 1 декабря, чтоб у нас квартира была украшена. Чтобы целый месяц был праздничным. Маша всегда вешает адвент-календарь. Это заграничная традиция, но нам эта вся история нравится. Каждый день оттуда можно доставать шоколадку и съедать. Мы достаём сладости по очереди: мама, папа, Маша. У каждого свой день, и каждый знает, где кого какой день. Маша говорит: «Так, пап, сегодня твоя конфетка, мама, твоя – а где же моя? Когда же я?»

Ещё вешаем гирлянды на окна, чтобы был всегда праздник, чтобы люди видели, что здесь люди живут с радостью. Конечно, ставим ёлку.

Мария Абабкова: В прошлом году, накануне праздника, вешали мишуру на стену в виде цифр «2021».

Константин Абабков: Да, обычно пишем, какой год наступает, прямо из мишуры делаем вот такой рисунок: «С новым, 2021 годом!» В украшениях стараемся придерживаться одного цвета. Каждый год выбираем любимый.

Руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова:

Дом я обычно украшаю примерно за неделю до Нового года, но при этом украшения висят до конца февраля. Больше всего люблю маленькие, неразноцветные, стильные гирлянды. Плюс какие-то объекты декора, например, маленькая деревянная ёлочка на столике или на кухне корзиночка с мандаринами, вот что-нибудь такое. Я за минимализм.

В последнее время я сменила несколько съёмных квартир, поэтому у меня почти каждый Новый год – это что-то новое в силу того, что квартира меняется.

Если говорить про цвет, то в декоре люблю сочетание белого, коричневого, зелёного, красного. Насчёт ёлки у меня прямо пункт: обязательно должна быть, хоть совсем небольшая.

Искусственные ёлки не люблю, поэтому при последнем переезде свою я выкинула, потому что она три года просто стояла на балконе. Мне нравятся искусственные ёлки только в торговых центрах, офисах, когда они большие, красивые, как целая конструкция, но дома их как-то не очень воспринимаю. Люблю еловый запах, поэтому пусть лучше это будут веточки, но живые.

И. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов:

Этот Новый год мы опять будем встречать на природе, в своём доме в деревне, поэтому, конечно, здесь особые требования, ведь кроме дома нужно ещё и улицу украсить. Скорее всего, это будет светящаяся гирлянда, ещё смотрим на небольшие фигурки снеговиков. Дома обязательно поставим живую ёлку. Шарики для неё мы стараемся покупать в одном тоне, но на ветках обязательно есть особое место для любимых игрушек из детства, которые остались ещё с советских времён.

Заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура:

В прошлом году у меня вообще железная ёлка была, ёлка из железного прута. Жене приперло: «Смотри, какая крутая ёлка на картинке». Действительно, на картинке она была крутая. Мы приехали, и кузнецы буквально на глазах её выковали. Для меня она была не особо крутая, но мы её купили, привезли домой. Она вся обклеена какими-то игрушечками. В общем, жене понравилось.

Живую ёлку дома я последний раз видел очень давно. Мы тогда её с братом сами добывали в Печорах.

В основном у меня жена занимается украшениями: вешает гирлянды по окнам, все красиво украшает, на окна что-то лепит. Я говорю: «Зачем лепить? Мы на восьмом этаже – кто это увидит?» «Для настроения». Для моего новогоднего настроения хватает снегопада. Я выйду на мою любимую улицу, на которой живу, увижу снегопад – и все! Ещё только ту самую песню Фрэнка Синатры включить останется, и точно можно без украшений обойтись.

Руководитель Федерации КУДО Псковской области Илья Кучеров:

У меня уже есть задание от жены, дочка уверяет, что пора срочно ставить ёлку. В прошлом году мы в Петербурге купили здоровенную искусственную ёлку: 2,5 метра в высоту, 2,5 метра в ширину. Живую жалко, хотя, конечно, запах от неё шикарный.

Так вот ёлка уже давно ждёт своего часа, и дочка хочет сначала нарядить её печеньем и пряниками. «Чтобы оценить ситуацию», – так она сказала. Если печеньки не подойдут, то нам нужно будет съездить в магазин и выбрать с папочкой игрушки. Потом повесить игрушки – посмотреть, как это все смотрится, и, если все устаканится, все хорошо, мы инеем должны побрызгать и ждать Дедушку Мороза.

И. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова:

Мы обязательно ставим ёлку. В прошлом году купили новую, искусственную, красивую, высокую. Раньше украшали бабушкиными игрушками, а в прошлом году купили новые, современные, как это модно, в тон. Ну и, конечно же, будет гирлянда на окне. А так как у меня маленькие дети, то они украшают каждый свою комнату. Сын-семиклассник не очень активное участие в этом принимает, а доча, конечно, старается. Сейчас она делает разные поделочки, Дед Мороз, например, уже готов. Ну и сама я люблю эти все дождики, серпантины натягивать, украшать, так что всё это будет, но будет не скоро. Я предпочитаю создавать настроение ближе к самому празднику.

Врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова:

Мы украшаем дом вместе с сыном. Обязательно должна быть ёлка, а дальше это полёт его фантазии. Я его не ограничиваю: как хочет. Мы вешаем игрушки, если нужно, вешаем дождик, огоньки, гирлянды. У меня есть традиция, которая появилась, когда я ещё была беременна. Тогда я купила ёлочную игрушку в виде пинеток, и теперь каждый год я покупаю одну, ту самую, которая характеризует моего ребенка в этот год. Сейчас ему четыре года. Пока он был совсем маленький, то был Феденькой-медведенькой – у меня медведь. Потом в два года он интересовался поездами – у нас в доме были поезда, и у меня поезд. В этом году тоже пойдем и уже вместе выберем что-нибудь. Ну и есть маленькая мечта, когда ему будет 18 лет, я ему подарю эти ёлочные игрушки и тепло дома будет с ним, даже если он куда-то уедет.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Виктор Питолин:

Мы всегда до 25 декабря ставим ёлку на Новый год. Ёлка искусственная, хорошего качества, хоть и куплена много лет назад. Украшаем самыми разными игрушками, начиная с тех, что были в детстве, когда женился, забрал часть у родителей. Есть даже те, что остались от моих бабушки и дедушки, 60-х годов. Часть игрушек купили недавно. Когда сын был маленький, ходили в «Детский мир», выбирали вместе с ним.

Обязательно на кухне вешаем гирлянды с лампочками. Перед или после новогодних праздников встаёшь утром, а гирлянда всю ночь горит, идёшь на кухню – там уже красиво.

Ёлка стоит обычно до конца января, и только после 25 января мы начинаем думать, что пора бы её разбирать. А когда у нас был кот, он всегда сбивал Деда Мороза и Снегурочку, которых мы ставили под ёлкой. Ему они почему-то не нравились.

Ещё каждый год в магазине «Псковский гончар» мы покупали животное-символ года по восточному календарю. Сейчас у нас полная коллекция из 12 игрушек. И теперь мы ставим на праздничный стол одну из них.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ирина Коноплёва:

Очень люблю Новый год. Это, наверное, один из любимейших праздников в нашей семье. С детства у нас дома стояла большая натуральная ёлка или сосна. Ставили ее заранее, за неделю или даже за две до Нового года, и стояла она у нас всегда, пока не начнет осыпаться. Аромат чудесный! И вот эти маленькие иголочки по всей квартире! Раньше было модно, чтобы было всё везде в коврах, и потом всю весну до лета ты пылесосишь эти ковры.

Ёлочные украшения сохранились ещё с детства моей мамы, и мы до сих пор украшаем ёлку и этими игрушками тоже.

Сейчас уже ставим искусственную: мне просто жалко рубить живую. Ей место в лесу, пусть она растёт и радует мир в своей естественной среде. Мы ставим искусственную, и с ней нет никаких проблем с иголками – это большой плюс. На ёлке традиционные шары синего, красного, серебряного цвета, гирлянда. Была у нас очень красивая, 50-летней давности гирлянда в виде снежинок. Красиво смотрелась. Мне кажется, у всех такие гирлянды были. Но она уже вышла из строя. Сейчас огромный выбор игрушек, поэтому мы время от времени что-то докупаем.

Что касается новогоднего стола: каждый Новый год у нас традиционный оливье, бутерброды с икрой, непременно шампанское. Такой вот ретро-Новый год. И, конечно же, новогодние подарки под ёлкой после того, как пробьют куранты.

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