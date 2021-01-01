Вернуться на главную страницу Фото 1 из 31 Губернатор Псковской области наградил победителей акции «Губернаторский дневник»

Фото: Арсений Тимашов



Сегодня, 30 ноября, в здании администрации псковской области прошла встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова со школьниками разных возрастов из разных школ и районов, которые учавствовали в акции «Губернаторский дневник». Дети пообщались с губернатором в неформальной обстановке, каждый желающий смог задать Михаилу Ведерникову интересующие вопросы как о жизни губернатора, так и о его работе и ситуации в регионе или отдельных районах города. Так же дети смогли в буквальном смысле примерить на себе кресло губернатора и даже совместно с главой города подписать некоторые документы. После сего детям провели обзорную экскурсию по технопарку «Кванториум»