«Почта Банк» начислит 10% кешбэка по Пушкинской карте для молодёжи

15:32, 01 декабря 2021, ПАИ

Руководитель активных продаж Псковского областного центра АО «Почта Банк» Александр Балюков во время круглого стола в медиацентре ПАИ 1 декабря рассказал о программе кешбэка при приобретении билетов по Пушкинском карте.

«В некоторых районах оформили карты, но молодёжи некуда сходить, поэтому наш банк использует стимуляцию, - отметил Александр Балюков. – 10% кешбэка возвращается с покупки билетов на мероприятия».

При этом средства возвращаются на другую карту и их можно снять.

Для того чтобы получить Пушкинскую карту, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить свою учётную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». В нём оформить Пушкинскую карту. Далее выбрать мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет по карте.