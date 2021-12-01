«Почта Банк» начислит 10% кешбэка по Пушкинской карте для молодёжи
Руководитель активных продаж Псковского областного центра АО «Почта Банк» Александр Балюков во время круглого стола в медиацентре ПАИ 1 декабря рассказал о программе кешбэка при приобретении билетов по Пушкинском карте.
«В некоторых районах оформили карты, но молодёжи некуда сходить, поэтому наш банк использует стимуляцию, - отметил Александр Балюков. – 10% кешбэка возвращается с покупки билетов на мероприятия».
При этом средства возвращаются на другую карту и их можно снять.
Для того чтобы получить Пушкинскую карту, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить свою учётную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». В нём оформить Пушкинскую карту. Далее выбрать мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет по карте.
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Посвящённый продвижению программы «Пушкинская карта» в Псковской области круглый стол проходит в медиацентре ПАИ