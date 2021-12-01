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Великолучан попросили оценить работу коммунальных служб после снегопада

Уборка снега в Великих Луках. Фото: «Луки.ру»

Редакция новостного сайта «Луки.ру» публикует список работ, которые за день выполнили сотрудники «Зеленхоза» и «Спецавтохозяйства» в Великих Луках. Если у вас есть претензии к качеству выполненных работ или они выполнены не в полном объёме, то вы можете оставить комментарий под статьёй или написать на почту editor@luki.ru. Информация будет передана в городскую администрацию.

Силами «Зеленхоза» выполнены следующие работы:
– очистка дорожек от рыхлого снега вручную: сквер на пл. Ленина, фонтан, сквер музыкальной школы, сквер на пл. Юбилейную, сквер Родина, сквер Виноградова, сквер рыбокомбината, сквер на ул. Холмской, сквер мебельного комбината, сквер на ул. Гражданской, сквер Рокоссовского, Дом детского творчества имени Матросова, сквер Пушкина;
– механизированная уборка дорожек от снега: сквер Карцево, сквер Калинина, сквер Лазавица, сквер на ул. Холмской, сквер Пушкина, парк «Россия – Латвия», парк Петровский, кладбище Боровицы (центральные ворота);
– уход за гранитными и мраморными поверхностями, сметание снега: Вечный огонь, якорь на набережной, стела на пл. Ленина, сквер Рокоссовского, стела на пл. Юбилейной;
– очистка лестничных сходов от снега и льда в парках и скверах.

Силами МП «Спецавтохозяйство» выполнены следующие работы:
– очистка тротуаров центрального моста, улицы М. Кузьмина;
– очистка и распределение песко-соляной смеси на проезжей части улиц Горицкой, Ставского, Пушкина, Рыкановской;
– очистка лестничных сходов центрального моста.

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