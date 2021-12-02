Первая пресс-конференция Бориса Елкина в должности главы администрации Пскова. Главное
В медиацентре ПАИ состоялась первая встреча со СМИ Бориса Елкина в статуе главы администрации Пскова.
Для вас мы узнали:
- в структуре администрации Пскова планируются изменения;
- кадровые предложения по заместителям главы администрации Пскова вынесут на сессию Псковской гордумы, которая состоится 7 декабря;
- на своих постах останутся заместители главы администрации Пскова Елена Жгут и Павел Волков. Новые лица – первый замглавы администрации Пскова Ирина Иванова и заместитель главы администрации Пскова по социальной сфере Алексей Несмашный;
- общественник Дмитрий Яковлев предлагается в качестве руководителя городского управления культуры;
- руководитель УГХ администрации Пскова Николай Баринов сохранит свою должность;
- программы поощрения инициативных горожан планируется разработать в администрации Пскова;
- в Пскове зимой будут использовать меньше песка для обработки дорог;
- на спальные районы распространится дизайн-код в Пскове в 2022 году;
- общественное пространство планируют создать на привокзальной площади в Пскове;
- украшение Пскова дизайнерскими люками начнётся в 2022 году;
- ФОКОТ у школы №20 в Пскове планируют построить в следующем году;
- в этом году в Пскове установят сразу три новогодние ёлки. Первую – главную новогоднюю ёлку Пскова – установят на Октябрьской площади, вторую – в парке на Четырёх углах, третью – в парке между улицами Труда и Энтузиастов;
- новогодняя ярмарка на улице Пушкина в Пскове пройдёт в новом формате;
- в Пскове рассмотрят возможность украшения автобусов новогодней иллюминацией.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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