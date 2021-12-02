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Политика

Первая пресс-конференция Бориса Елкина в должности главы администрации Пскова. Главное

В медиацентре ПАИ состоялась первая встреча со СМИ Бориса Елкина в статуе главы администрации Пскова.

Для вас мы узнали:

  1. в структуре администрации Пскова планируются изменения;
  2. кадровые предложения по заместителям главы администрации Пскова вынесут на сессию Псковской гордумы, которая состоится 7 декабря;
  3. на своих постах останутся заместители главы администрации Пскова Елена Жгут и Павел Волков. Новые лица – первый замглавы администрации Пскова Ирина Иванова и заместитель главы администрации Пскова по социальной сфере Алексей Несмашный;
  4. общественник Дмитрий Яковлев предлагается в качестве руководителя городского управления культуры;
  5. руководитель УГХ администрации Пскова Николай Баринов сохранит свою должность;
  6. программы поощрения инициативных горожан планируется разработать в администрации Пскова;
  7. в Пскове зимой будут использовать меньше песка для обработки дорог;
  8. на спальные районы распространится дизайн-код в Пскове в 2022 году;
  9. общественное пространство планируют создать на привокзальной площади в Пскове;
  10. украшение Пскова дизайнерскими люками начнётся в 2022 году;
  11. ФОКОТ у школы №20 в Пскове планируют построить в следующем году;
  12. в этом году в Пскове установят сразу три новогодние ёлки. Первую – главную новогоднюю ёлку Пскова – установят на Октябрьской площади, вторую – в парке на Четырёх углах, третью – в парке между улицами Труда и Энтузиастов;
  13. новогодняя ярмарка на улице Пушкина в Пскове пройдёт в новом формате;
  14. в Пскове рассмотрят возможность украшения автобусов новогодней иллюминацией.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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