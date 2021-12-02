Первая пресс-конференция Бориса Елкина в должности главы администрации Пскова. Главное

10:40, 02 декабря 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась первая встреча со СМИ Бориса Елкина в статуе главы администрации Пскова.

Для вас мы узнали:

в структуре администрации Пскова планируются изменения; кадровые предложения по заместителям главы администрации Пскова вынесут на сессию Псковской гордумы, которая состоится 7 декабря; на своих постах останутся заместители главы администрации Пскова Елена Жгут и Павел Волков. Новые лица – первый замглавы администрации Пскова Ирина Иванова и заместитель главы администрации Пскова по социальной сфере Алексей Несмашный; общественник Дмитрий Яковлев предлагается в качестве руководителя городского управления культуры; руководитель УГХ администрации Пскова Николай Баринов сохранит свою должность; программы поощрения инициативных горожан планируется разработать в администрации Пскова; в Пскове зимой будут использовать меньше песка для обработки дорог; на спальные районы распространится дизайн-код в Пскове в 2022 году; общественное пространство планируют создать на привокзальной площади в Пскове; украшение Пскова дизайнерскими люками начнётся в 2022 году; ФОКОТ у школы №20 в Пскове планируют построить в следующем году; в этом году в Пскове установят сразу три новогодние ёлки. Первую – главную новогоднюю ёлку Пскова – установят на Октябрьской площади, вторую – в парке на Четырёх углах, третью – в парке между улицами Труда и Энтузиастов; новогодняя ярмарка на улице Пушкина в Пскове пройдёт в новом формате; в Пскове рассмотрят возможность украшения автобусов новогодней иллюминацией.

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