Первые итоги — ПАИ-live с депутатом Госдумы Александром Козловским

11:11, 02 декабря 2021, ПАИ



Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире ПАИ-live рассказал о первых месяцах работы нового созыва нижней палаты парламента.

Кроме того, в разговоре с ведущим проекта Александром Машкариным речь шла о продолжении работы с Народной программой партии, усилиях по возрождению сельских почтовых отделениях. Александр Козловский дал оценку происходящему в российском партийном пространстве, оценил работу главы администрации Великих Лук, а также высказался о необходимости введения QR-кодов.