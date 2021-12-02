Первые итоги — ПАИ-live с депутатом Госдумы Александром Козловским
Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире ПАИ-live рассказал о первых месяцах работы нового созыва нижней палаты парламента.
Кроме того, в разговоре с ведущим проекта Александром Машкариным речь шла о продолжении работы с Народной программой партии, усилиях по возрождению сельских почтовых отделениях. Александр Козловский дал оценку происходящему в российском партийном пространстве, оценил работу главы администрации Великих Лук, а также высказался о необходимости введения QR-кодов.
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