Пожарная охрана ликвидирует возгорание кузницы в Стругокрасненском районе

11:46, 02 декабря 2021, ПАИ

В Стругах Красных две пожарные машины ликвидируют возгорание в кузнице на улице Промышленной, 29. Причины возгорания выясняются. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Струги».



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"













Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.