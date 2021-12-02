Пожарная охрана ликвидирует возгорание кузницы в Стругокрасненском районе
В Стругах Красных две пожарные машины ликвидируют возгорание в кузнице на улице Промышленной, 29. Причины возгорания выясняются. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Струги».
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Фото: Газета "Струги"
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Фото: Газета "Струги"
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Фото: Газета "Струги"
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Фото: Газета "Струги"
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Фото: Газета "Струги"
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Фото: Газета "Струги"
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Фото: Газета "Струги"
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.
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