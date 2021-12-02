Вера Емельянова проконтролировала ход ремонта Псковской межрайонной больницы

12:34, 02 декабря 2021, ПАИ

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко посетили Псковскую межрайонную больницу, чтобы проконтролировать ведущиеся ремонтные работы и деятельность медучреждения в целом. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Сейчас в межрайонной больнице ремонтируют пищеблок – работы, которые были начаты еще летом, уже подходят к концу, скоро помещение введут в эксплуатацию. Также в этом году были проведены ремонты в терапевтическом отделении и хирургии – заменили крышу, окна и входные группы. Как отметила Марина Гаращенко, теперь запланирован капитальный и косметический ремонт внутренних помещений, палат, отделений.

«Особенность медицинских организаций в том, что поставить целиком больницу на ремонт сегодня практически нереально, - отметила Вера Емельянова. - Поэтому все делается поэтапно, чтобы не прерывать оказание медицинской помощи людям. Прошу пациентов с пониманием отнестись к имеющимся неудобствам. Мы делаем все поэтапно и постепенно приведем все в порядок».

Напомним, что в рамках программы модернизации в этом году Псковская межрайонная больница получила и новое оборудование: передвижной рентген-аппарат, аппарат УЗИ, оборудованные рабочие места офтальмолога и лор-врача, диагностическое оборудование для диагностического отделения, аппараты ЭКГ и специализированный автомобильный транспорт.