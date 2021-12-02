Елена Полонская принимает участие в международном экономическом форуме в Витебске

12:46, 02 декабря 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская принимает участие в IX Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы», который проходит 2 декабря в Витебске (Белоруссия). Об этом Елена Полонская сообщает на своей странице в социальной сети VK.

Глава Пскова обратилась с приветственным словом к участникам и гостям на торжественном открытии. Она отметила, что сегодня российско-белорусские отношения находятся на важном этапе развития, связанном с процессами интеграции. Интеграционная политика касается взаимодействия между муниципалитетами.

«Ежегодно города-партнеры обмениваются планами сотрудничества. Тем не менее новые задачи, которые возникают в связи с необходимостью выполнения 28 согласованных президентами дорожных карт, диктуют новые подходы к муниципальному сотрудничеству», - написала глава Пскова.

Елена Полонская в своем обращении напомнила, что договор о партнерстве Пскова и Витебска был подписан в 2000 году. За 20 лет сотрудничества удалось воплотить взаимовыгодные проекты в области: экономики, образования, культуры, спорта, молодежной политики.

«Для нас партнерство с Витебском – это межкультурное взаимопонимание, близость языков, открытость границ. Сегодня Витебск и Псков – два пограничных города единого Союзного государства», - заключила Полонская.