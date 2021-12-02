Министр культуры Якутии поблагодарил Псковский драмтеатр за организацию «Потапов-феста»
Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов и директор Саха академического театра имени П. А. Ойунского Петр Макаров направили в адрес Псковского академического театра драмы видеообращение с благодарностью за проведение «Потапов-феста» и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Юрий Куприянов и Петр Макаров были приглашены на торжественное закрытие фестиваля 1 декабря, однако авиарейс был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.
Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) обратился к Псковскому театру драмы со следующими словами: «Добрый день, дорогие наши друзья из Псковской области, Псковский академический драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина! Разрешите нам от имени Республики Саха (Якутия), мне, министру культуры и духовного развития республики Юрию Степановичу Куприянову, и директору Саха академического театра имени Платона Алексеевича Ойунского Петру Тимофеевичу Макарову передать слова приветствия, которые мы не смогли довезти из-за злой погоды и большой метели к вам на Псковскую землю.
Мы хотели бы высказать слова огромной благодарности за ваш комплимент всей нашей республике – за проведение «Потапов-феста», такого небольшого, но очень интересного, красивого фестиваля театрального искусства на Псковской земле. Спасибо вам огромное.
Наш молодой талантливый режиссер Сергей Потапов сегодня востребован зрителями, востребован в нашей республике и за ее пределами. Для того чтобы свой талант, свое мастерство режиссера сегодня воплотить в жизнь и оставить будущим поколениям жителей Российской Федерации, он активно работает с разными театрами. Альметьевский театр, который участвует в вашем фестивале, все театры Республики Саха (Якутия) и ваш Псковский академический театр, думаю, будут теперь носителями той мысли, которая живет с нашим поколением.
Нам не случилось увидеть вашу премьеру, но мы не оставляем надежды встретиться с этим спектаклем, встретиться с вашим коллективом и приглашаем вас посетить нашу Республику Саха (Якутию). Давайте проведем переговоры, для того чтобы ваше искусство и ваш театр, который сегодня делает комплимент республике и ставит спектакль нашего режиссера на Псковской земле, имел возможность этот спектакль показать в Республике Саха (Якутия). Пусть сегодняшний фестиваль будет началом нового пути нашего взаимодействия».
Диеректор Саха театра Петр Макаров присоединился к приветственному адресу: «От коллектива Саха театра, от труппы Саха театра выражаю благодарственные слова академическому театру имени Пушкина в городе Пскове. Большое спасибо дирекции театра и актерам за теплый прием нашего режиссера Сергея Потапова, за понимание и поддержку. Хотим сказать большое спасибо организаторам этого фестиваля».
Почетные гости из Республики Саха (Якутия) направили благодарственные письма в адрес художественного руководителя Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерия Фокина и художественного руководителя Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (филиала Национального драматического театра России) Дмитрия Месхиева и передадут театру традиционные якутские гостинцы – чорон и махалку из конского хвоста.
Напомним, с 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы прошел мини-фестиваль «Потапов-фест». Организаторы мероприятия: региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
Рецензию обозревателя Псковского агентства информации на спектакль «Зойкина квартира», вышедший на сцене Псковского академического театра драмы, читайте здесь.
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Министр культуры Якутии поблагодарил Псковский драмтеатр за организацию «Потапов-феста»
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