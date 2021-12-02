Бизнес-сообщества могут подать документы на переход на УСН в любой налоговой инспекции

13:20, 02 декабря 2021, ПАИ

Документы о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) представители бизнес-сообщества могут подать в любой налоговой инспекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на УСН со следующего года, должны уведомить об этом налоговый орган не позднее 31 декабря 2021 года.

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель обязаны подать в инспекцию уведомление о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учёт в налоговом органе.

Напомним, ранее о переходе на «упрощенку» необходимо было проинформировать именно ту налоговую инспекцию, в которой компания или ИП стоит на учёте.

В настоящее время ФНС России внедрила принцип экстерриториальности. Теперь налогоплательщики могут подавать документы, связанные с переходом на УСН, в любой территориальный налоговый орган без привязки к месту нахождения организации или месту жительства ИП.

Для перехода на УСН необходимо предоставить уведомление о переходе на УСН (форма № 26.2-1) (КНД 1150001), сообщение об утрате права на применение УСН (форма № 26.2-2) (1150003), уведомление об отказе от применения УСН (форма № 26.2-3) (КНД 1150002), уведомление об изменении объекта налогообложения (форма № 26.2-6) (КНД 1150016), уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (форма № 26.2-8) (КНД 1150024).

Нарушение срока представления уведомления о переходе на УСН влечет неправомерность применения данного специального режима, добавили в пресс-службе.