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Общество

В Пскове участились случаи ночных утечек на теплосетях

В Пскове участились случаи ночных утечек на теплосетях. 2 декабря в доме № 10 на улице Стахановской протекла магистральная труба, сообщают Псковские теплосети.

В компании рассказали, что испарина начала появляться уже несколько недель назад. Жители сообщили об этом в управляющую компанию, сотрудники которой посетили объект, поняли, что трасса им не принадлежит, и уехали. Профильное предприятие об этом не проинформировали.

«На улице становится прохладнее, а это первый признак того, что нашему предприятию пора корректировать температуру подаваемого теплоносителя в сторону увеличения, что мы, собственно, и делаем», - рассказали в Псковских теплосетях и уточнили, что повышенные температуры – это дополнительная нагрузка на сети, которые порой не выдерживают и дают течь.

С учётом морозов работы проводятся в экстремальных условиях. «Наши коллеги не отключали подачу теплоносителя до самого утра, чтобы переждать ночные морозы. И только утром, когда заморозок пошёл на спад, отключили и сразу преступили к работам», - отметили в Псковских теплосетях.

В компании призвали жителей города обращаться к специалистам в случае обнаружения проблем с трубами теплоснабжения. Первым делом нужно сообщить в управляющую компанию, после чего сделать контрольный звонок в аварийно-диспетчерскую службу предприятия.

В Псковских теплосетях также принесли извинения жителям дома №10 на улице Стахановской за доставленные неудобства.

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