Более 325 млн рублей направили на социальные выплаты жителям Псковской области
325,19 млн рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в территориальные органы соцзащиты, пишет официальный Telegram-канал региона.
Денежные средства будут направлены на финансирование по следующим выплатам:
- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего;
- Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей;
- Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка;
- Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим гражданам;
- Единовременное пособие при устройстве ребенка в семью;
- Региональная социальная доплата к пенсии;
- Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиации;
- Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива федеральным льготникам.
Частично направлены денежные средства по выплатам:
- Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет;
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.
Зачисление средств на счета граждан ожидается 6-8 декабря. Дополнительное финансирование на выплаты, которые профинансированы частично, ожидается после 20 декабря текущего года.
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