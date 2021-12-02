Более 325 млн рублей направили на социальные выплаты жителям Псковской области

13:49, 02 декабря 2021, ПАИ

325,19 млн рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в территориальные органы соцзащиты, пишет официальный Telegram-канал региона.

Денежные средства будут направлены на финансирование по следующим выплатам:

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего;

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей;

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка;

Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим гражданам;

Единовременное пособие при устройстве ребенка в семью;

Региональная социальная доплата к пенсии;

Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиации;

Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива федеральным льготникам.

Частично направлены денежные средства по выплатам:

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет;

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

Зачисление средств на счета граждан ожидается 6-8 декабря. Дополнительное финансирование на выплаты, которые профинансированы частично, ожидается после 20 декабря текущего года.