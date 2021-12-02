Школьники из Пскова попробуют себя в роли поваров-кондитеров в рамках проекта «Билет в будущее»

14:50, 02 декабря 2021, ПАИ

На базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса 3 декабря пройдет профессиональная проба для школьников в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Участие в ней примут восемь старшеклассников из школы № 17 Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Вместе с педагогом-навигатором и представителем колледжа юные псковичи познакомятся с учебным учреждением, а также попробуют себя в новой профессии – повар-кондитер. Практические занятия пройдут в мастерских, которые принимают соревнования Worldskills и «Абилимпикс».

Отметим, федеральный проект «Билет в будущее» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Он направлен на профессиональную ориентацию школьников с 6-го по 11-й классы.

Псковская область организует мероприятия проекта два года. Профориентационные занятия по 25 направлениям в этом году посетили более 1,5 тысячи школьников. Часть мероприятий прошла в дистанционном формате из-за ситуации с распространением COVID-19. К реализации проекта подключились колледжи Пскова, Великих Лук, Опочецкого и Дедовичского районов, а также технопарк «Кванториум».

Повышение квалификации в рамках проекта «Билет в будущее» получили и 78 педагогов-навигаторов, которые занимаются профориентационной работой непосредственно в школах региона.

Отметим, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. Подробнее о мероприятиях Года науки и технологий здесь.