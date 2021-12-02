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Культура

Весело и с пользой провести выходной предлагает Псковская областная библиотека

4 декабря Псковская областная библиотека на Профсоюзной приглашает псковичей и гостей города «интересно, весело и с пользой провести выходной». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках культурной субботы «Твори себя и мир вокруг» состоятся экскурсии по художественным выставкам, встречи с художником Любовью Желтышевой и фотографом Анатолием Шумилиным, концерт авторской песни «Соприкосновение» Андрея Васильева (Псков) и Лилии Савицкой (Москва).

В Клубе самостоятельных слушателей можно будет ознакомиться с коллекцией грампластинок, которая составляет около 6 тысяч экземпляров, выбрать и послушать понравившуюся.

В 13:30 посетителей ждет презентация книги П. Уильямса и Д. Денни «Уолт Дисней. Преврати свою жизнь в магию», а в 14:30 мастер-класс для новичков по мобилографии от руководителя фотоклуба «Серебряный ангел» Валентины Чеботаревой.

В 15:00 любители гитары и авторской песни смогут стать участниками флешмоба «Гитара по кругу».

Желающие смогут приобрести сувениры на память от Аллы Фомченко - тканевый оберег в виде куколки-травницы из ситца и псковских трав.

Справки по телефону: 72-84-06. Программа мероприятий здесь.

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