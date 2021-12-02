Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более ста молодых семей в Псковской области улучшили в этом году свои жилищные условия благодаря субсидии

В Псковской области 104 молодые семьи улучшили в этом году жилищные условия благодаря предоставленной социальной выплате на покупку или строительство жилья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Большая часть получателей этого вида господдержки приобрели готовое жилье. 24 молодые семьи средства жилищного сертификата направили на погашение ипотечного кредита. Работа по улучшению жилищных условий идет в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей области» государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами».

На предоставление жилищных сертификатов из федерального бюджета было направлено почти 82 млн рублей. Софинансирование со стороны региональной власти составило 1%.

Число получателей жилищной субсидии этого года значительно превышает количество выплат, выданных этой категории граждан за последние годы.

По предварительной информации, предоставленной комитетом по социальной защите Псковской области, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в следующем году планируется направить около 55 млн рублей из средств федерального бюджета. Это позволит предоставить социальную выплату ориентировочно 70 молодым семьям, состоящим в сводном перечне молодых семей 2012 года.

В настоящее время в сводных списках участников подпрограммы находится около 930 молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

02 декабря 2021

Золотые медали завоевали псковичи в составе сборной России на чемпионате по парашютному спорту в Катаре
02 декабря 2021

Псковский мясокомбинат продолжит свою работу
02 декабря 2021

О новом штамме «омикрон», локдауне и эпидемиологической обстановке в регионе – ПАИ-live с Александром Нестеруком. Главное
02 декабря 2021

Проект по творческой переработке старых вещей выдвинут на «Народное признание» в номинации «Экомышление»

02 декабря 2021

Глава Пскова поднялась в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов СЗФО
02 декабря 2021

Спасшие из горящего дома людей и кота псковские полицейские выдвинуты на «Народное признание»
02 декабря 2021

Михаил Ведерников доложил Голиковой об эпидситуации в Псковской области

02 декабря 2021

Награды Минпросвещения РФ вручил псковским педагогам Алексей Севастьянов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...