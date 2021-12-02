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Общество

Порядка семи тысяч электронных подписей выдали псковские налоговики

Почти 6 900 тысяч электронных подписей уже выдали псковские налоговики индивидуальным предпринимателям, нотариусам и юридическим лицам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2022 года на ФНС России возложены функции по выпуску сертифицированных ключей квалифицированной электронной подписи. Однако подписи выдаются уже с 1 июля 2021 года. Происходит это абсолютно бесплатно. Получить КЭП может только лично руководитель организации или индивидуальный предприниматель.

Для этого в каждой межрайонной инспекции Псковской области, а также в управлении созданы удостоверяющие центры. Для получения услуги по выпуску КЭП заявитель должен предварительно записаться на приём в налоговый орган через сервис ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию» и представить: паспорт, СНИЛС, носитель для записи ключей электронной подписи.

Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей, в специализированных интернет-магазинах или использовать уже имеющиеся при условии их соответствия требованиям. Кроме того, в налоговых инспекциях Псковской области установлены вендинговые автоматы для реализации сертифицированных USB-носителей.

Выдаваемые налоговыми органами сертифицированные ключи квалифицированной электронной подписи являются легитимными, имеют срок действия 15 месяцев, могут применяться для юридически значимого электронного документооборота, а также работать на всех электронных площадках и использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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