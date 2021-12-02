В Пскове простились с хореографом Ириной Петровой
В Пскове в Орлецах прошла церемония прощания с хореографом Ириной Петровой (Губаревой). Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель молодежного хореографического ансамбля «Лада» Нина Княжецкая.
Ирина Петрова родилась в Грозном. В 1977 году после окончания Санкт-Петербургского государственного института культуры она приехала в Псков и устроилась работать в Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Параллельно Ирина Петрова начала создавать самодеятельный коллектив эстрадного танца джазового направления.
В 1980 году она начала руководить ансамблем «Псковитянка», не прекращая работу в колледже.
После открытия Детской школы искусств Ирина Петрова начала работать и внесла свой вклад в становление хореографического отделения.
«Это был очень высокий уровень, у неё были прекрасные дети, её работа соответствовала высокому уровню», - рассказала Нина Княжецкая.
Кроме того, более 10 лет Ирина Петрова работала хореографом в Псковском педагогическом комплексе, возглавляя ансамбль «Арабеск».
«Она была очень добрым, тактичным и сдержанным, воспитанным человеком. Она воспитала много учеников в Псковском педагогическом комплексе, колледже и школе искусств», - отметила Княжецкая.
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