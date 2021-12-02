Почти 1,8 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

22:23, 02 декабря 2021, ПАИ

1 731 397 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 226,1 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 655 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 9 703 107 случаев заболевания коронавирусом, 8 400 117 человек выздоровело, 277 640 – умерло.