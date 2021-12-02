Почти 1,8 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
1 731 397 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 226,1 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 655 тысяч исследований.
По последним данным, в России зафиксировано 9 703 107 случаев заболевания коронавирусом, 8 400 117 человек выздоровело, 277 640 – умерло.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Чувствуйте новогодние настроение?
02 декабря 2021
Предстоящий IX Форум СОНКО Псковской области «Содействие» обсудили в медиацентре ПАИ
02 декабря 2021
Золотые медали завоевали псковичи в составе сборной России на чемпионате по парашютному спорту в Катаре