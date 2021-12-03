Более 234 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
234 232 жителя Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.
Первый компонент прививки сделали 248 317 жителей региона, ревакцинировано 22 662 человека.
Всего использовано 83 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 66 747 человек, 58 146 пациентов выздоровело, 1 092 человека умерло.
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