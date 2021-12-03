Более 234 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

10:03, 03 декабря 2021, ПАИ

234 232 жителя Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Первый компонент прививки сделали 248 317 жителей региона, ревакцинировано 22 662 человека.

Всего использовано 83 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 66 747 человек, 58 146 пациентов выздоровело, 1 092 человека умерло.