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Общество

Специалисты ЦУР Псковской области отработали более 30 тысяч сообщений в соцсетях

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в рамках рабочего визита в Оренбургскую область посетили Центр управления регионом, оператором работы которых выступает АНО «Диалог Регионы».

Дмитрий Чернышенко напомнил, что к 1 декабря 2020 года центры управления регионами были созданы в субъектах страны по поручению президента Российской Федерации.

«За год работы ЦУР добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз. Благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Например, в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре. Губернатор, принимая решение о выделении средств на те или иные задачи, также опирается на данные аналитики обращений граждан. Отмечу, что работа ЦУР ведется во взаимодействии с координационным центром Правительства России и направлена на получение обратной связи от граждан», - сказал Дмитрий Чернышенко.

С начала работы специалисты ЦУР Псковской области отработали более 30 тысяч сообщений в соцсетях с помощью системы «Инцидент Менеджмент». Наиболее частые темы обращений жителей: дороги (5 145 сообщений), соцзащита (4 389), коронавирус (4 309), ЖКХ (4 112) и благоустройство (3 680).

Важное направление работы ЦУР - внедрение полезных цифровых решений для информирования и помощи жителям региона. Сотрудники Центра разработали интерактивную карту пунктов вакцинации и форму для предложений своей общественной территории для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды», а также запустили онлайн-помощников по социальным выплатам на детей от 3 до 7 лет и чат-боты обратной связи «Псков Официально».

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