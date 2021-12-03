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Политика

Снегопад на фоне евроугара. Очередной выпуск «Псковского телеграма»

41-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном Telegram-пространстве вышел в эфир в пятницу, 3 декабря.

Неделя стала богатой на события и на дискуссии в региональном Telegram-пространстве. Не успел Борис Елкин избавиться от приставки «и. о.» в должности главы администрации Пскова, как погодка подкинула первый экзамен: зима началась с обильного снегопада. Помимо решения оперативных задач, градоначальник приступил к формированию новой команды городской администрации: первые кадровые решения внушают оптимизм. В областном Собрании в первом чтении приняли проект региона – и некоторые депутаты от оппозиции не смогли обойтись без попыток сказать свое «фи». Между тем, депутат Госдумы, лидер псковских единороссов Александр Козловский в канун партийного юбилея дал большое интервью ПАИ, где чётко подметил наличие идеологического кризиса у ряда партий. Об этом в очередном выпуске программы «Псковский телеграм» говорят соведущие Антон Сергеев, Александр Машкарин и Максим Андреев.

Кроме того, в центре внимания в выпуске очередной удар по традиционным ценностям, которые наносят евробюрократы, а также итоги месяца в Telegram-каналах Псковской области.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в феврале 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».

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