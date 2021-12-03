«Омикрон» обнаружен уже в 26 странах

21:15, 03 декабря 2021, ПАИ

«Омикрон» начал быстро распространяться по миру. Первые случаи зафиксировали в конце ноября в Ботсване и ЮАР. Сейчас «омикрон» есть уже в 26 странах. В России «омикрона» пока нет, но появление этого штамма коронавируса лишь вопрос времени, сообщает сегодня телеканал «360°».

Учёные полагают, что мутация коронавируса возникла в теле человека, страдающего ВИЧ.

Главный симптом «омикрона» — это сильная усталость. В отличие от других вариантов, больные почти не кашляют и не теряют обоняние и вкус. Специалисты связывают подавленность с мышечной слабостью, вызванной тахикардией и нарушением нейромышечной проводимости.

В Центре имени Гамалеи заявили, что существующие вакцины эффективны против нового штамма, но необходимость доработки вакцин существует. Изменения внесут в вакцины через 45 дней.