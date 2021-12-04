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6 декабря завершится приём заявок на «Народное признание – 2021»

Приём заявок на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» завершится 6 декабря в 14:00. Все заявки, которые придут организатору до этого момента, будут опубликованы до конца дня.

На данный момент поступило уже порядка 100 заявок. Они пришли практически из всех районов Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо нужно вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, а также приложить фотографию номинанта. Выдвигать и претендовать на награду может любой, главное условие — соискатель должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

В этом году награда присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие». Подробнее об условиях участия и номинациях читайте здесь. Ознакомиться со списком тех, кто уже выдвинут на соискание награды в этом году, можно в сюжете на сайте ПАИ.

После того как приём заявок завершится, на сайте ПАИ стартует первый тур народного голосования, по итогам которого будут определены тройки финалистов в каждой из номинаций. Эти претенденты продолжат борьбу во втором туре народного голосования, а также свои голоса за них отдадут эксперты премии.

Учредитель «Народного признания» – Псковское агентство информации.

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