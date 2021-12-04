Новая транспортная стратегия России ограничит использование личных автомобилей

10:10, 04 декабря 2021, ПАИ

Правительство предполагает развитие транспортной стратегии, направленной на ограничение использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Это мероприятие должно заставить владельцев машин меньше вредить экологии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на транспортную стратегию до 2035 года.

По информации газеты, этот вариант рассматривается как «безальтернативный». Авторы документа уделили большое внимание снижению выбросов в атмосферу, и один из сценариев предполагает поэтапное снижение вождения транспортных средств «низких экологичных классов», в том числе за счёт создания так называемых экологичных зон, куда будет запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями.

Также в рамках борьбы с шумом от транспорта могут ограничить скоростной режим внутри жилых кварталов и поставить шумозащитные экраны. Предполагается внедрение «цифровых методов контроля шума». Как уточняет издание, в Минтрансе вчера пояснить, о чём идёт речь, не смогли.