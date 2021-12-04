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Общество

В ночь с 4 на 5 декабря запланирован вывоз снега с четырех улиц Пскова

Фото: @admin.pskov

В ночь с 4 на 5 декабря подрядные организации планируют вывоз снега с улиц Рокоссовского, Инженерной, Звездной, Юности. Об этом сообщила администрация города Пскова в своем Instagram-аккаунте.

Управление городского хозяйства администрации города Пскова просит автовладельцев по возможности освободить проезжую часть указанных дорог от припаркованного транспорта. В случае наличия машин на дороге для их устранения будут привлечены экипажи ДПС.

Всего на очистке дорог, тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок, мостов в Пскове в эти выходные работают: 12 КДМ, семь МТЗ, шесть Бобкотов, четыре грейдера и девять ручных бригад по пять человек. В вывозе снега задействованы погрузчики, самосвалы, тоннары.


 

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