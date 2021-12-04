Из-за сильных осадков МЧС России по Псковской области функционирует в режиме повышенной готовности

18:43, 04 декабря 2021, ПАИ

В результате возникновения 3 декабря 2021 года неблагоприятного метеорологического явления на территории Псковской области произошли нарушения электроснабжения в ряде районов Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Отмечается, что управление функционирует в режиме повышенной готовности. Работает оперативный штаб. Также для организации взаимодействия и уточнения параметров оперативной обстановки задействованы оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Для доставки сотрудников «Россети Северо-Запад» в отдалённые населённые пункты с целью проведения аварийно-восстановительных работ задействована техника повышенной проходимости. Российский вездеход ГАЗ 3409 «Бобр» создавался специально для использования в экстремальных климатических и дорожных условиях. Снегоболотоход «Бобр» отличается хорошей маневренностью, дающей возможность быстро разворачиваться в стеснённых условиях (например, на лесной просеке).

Ремонтные работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

Особое внимание граждан сотрудники управления обращают на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи: запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.