Акция «Бессмертный полк» продолжит проходить в онлайн-формате

19:04, 04 декабря 2021, ПАИ

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева на форуме гражданского участия «Мы вместе» сообщила, что «Бессмертный полк» будет проходить в том числе в онлайн-формате, детали сейчас прорабатываются, пишет ТАСС.

По словам Цунаевой, такой формат позволяет принять участие в шествии тем, кто не может сделать это физически. Однако, признала она, это не позволяет прочувствовать атмосферу происходящего.

Она подчеркнула, что онлайн-формат будет реализовываться не только в период пандемии. На данном этапе центральный штаб движения прорабатывает стратегию мероприятия.

«Бессмертный полк» – общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 Мая или в ближайшие даты её участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов. В 2020 году общероссийская акция впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.