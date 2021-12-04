В Москве открыли памятник маршалу Советского Союза Александру Василевскому
Памятник маршалу Советского Союза Александру Василевскому открыли в Москве у здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает ТАСС.
Открыл памятник знаменитому военачальнику министр обороны России Сергей Шойгу совместно с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.
Шойгу отметил, что многие операции, спланированные Василевским, внесли неоценимый вклад в скорейшее завершение самой кровопролитной войны в истории.
Композиция представляет собой фигуру военачальника в полевой форме с накинутой на плечо шинелью, сидящего за рабочим столом над картами боевых действий и стратегических планов. Лампа, находящаяся на рабочем столе маршала, зажигается с наступлением тёмного времени суток и освещает карты Маньчжурской операции.
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