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Общество

В Москве открыли памятник маршалу Советского Союза Александру Василевскому

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Памятник маршалу Советского Союза Александру Василевскому открыли в Москве у здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает ТАСС.

Открыл памятник знаменитому военачальнику министр обороны России Сергей Шойгу совместно с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.

Шойгу отметил, что многие операции, спланированные Василевским, внесли неоценимый вклад в скорейшее завершение самой кровопролитной войны в истории.

Композиция представляет собой фигуру военачальника в полевой форме с накинутой на плечо шинелью, сидящего за рабочим столом над картами боевых действий и стратегических планов. Лампа, находящаяся на рабочем столе маршала, зажигается с наступлением тёмного времени суток и освещает карты Маньчжурской операции.

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