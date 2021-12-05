В Великолукском районе подожгли хозпостройку

10:02, 06 декабря 2021, ПАИ

5 декабря в Великолукском районе в деревне Ильино на Сиреневом переулке неизвестные подожгли хозяйственную постройку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:55. В хозяйственной постройке огнем повреждены стена, деревянная дверь и садовый инвентарь. Прибывшие сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседний жилой дом и на две хозяйственные постройки.

Кроме того, в 19:12 в Великих Луках на улице Гастелло произошло возгорание двух квартир. В одной двухкомнатной квартире огнем повреждены обои, кухонный гарнитур, оплавлен духовой шкаф и электрическая розетка. Причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в электрической розетке.

Во второй двухкомнатной квартире в результате возгорания оплавлен натяжной потолок. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в потолочном светильнике. Спасено две квартиры в многоквартирном жилом доме.

В 22:52 в Пыталовском районе в деревне Бренцы в жилом доме горела сажа в дымоходе. Предположительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.



