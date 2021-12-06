Автоцентр «Автотим Псков»: Для нас честь стать частью общественного проекта «Народное признание»

11:14, 06 декабря 2021, ПАИ

Автоцентр «Автотим Псков» стал партнером Первой общественной премии Псковской области «Народное признание». Как отметили в официальном дилерском центре ŠKODA в Пскове, компания уже не первый год следит за общественным проектом и его участниками, в этом году приняла решение поддержать премию в качестве партнера.

«В Псковской области с каждым годом увеличивается количество перспективных и значимых проектов, талантливых и достойных людей, которые достигли заметных успехов в профессиональной или общественной деятельности, внесли большой вклад в развитие нашей области, совершили яркие и благородные поступки. И мы очень рады, что есть премия «Народное признание», которая позволяет отметить лучших в своих сферах», - отметили в автоцентре «Автотим Псков».

В компании отметили, что с удовольствием наградят победителя в одной из номинаций. «Для нас большая честь быть частью этого проекта».

Отметим, что автоцентр «Автотим Псков» - официальный дилерский центр ŠKODA и HAVAL в Пскове. «Автотим Псков» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт автомобилей Škoda, качественно и в срок решает любые задачи от комплексной диагностики или отладки важнейших систем транспортного средства до ремонта двигателя, коробки передач и прочих агрегатов.

«Народное признание» проходит по инициативе Псковского агентства информации уже 12 лет. Каждый год в рамках премии отмечают людей и компании, которые вносят вклад в социально-культурное и экономическое развитие региона. Выдвигать претендентов на награду может любой человек, любая компания, представители всех ветвей власти, возможно и самовыдвижение. Главное условие – соискатель премии должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Голосование пройдет в два этапа, сначала псковичи выберут тройку лучших в каждой номинации путем голосования, затем вместе с компетентным жюри определят победителей. В этом году награды будут присуждаться в традиционных номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие». Кроме того, организаторы ввели номинацию «Экомышление». В ней могут быть представлены проекты, акции, инициативы, направленные на улучшение и сохранение экологии, реализуемые в Псковской области.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимались до 6 декабря. В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.