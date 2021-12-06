Островский район представил свой туристический потенциал в Пскове
Презентация туристских возможностей и потенциала Островского района состоялась в Туристском информационном центре Псковской области 6 декабря. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информаци, собравшимся рассказали об истории муниципального образования и главных достопримечательностях, поведали о легендах и преданиях Островского края.
«Сегодня была представлена лишь малая толика того, что может посмотреть турист, - рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров. - Туризм — это важный потенциал муниципальных образований. Возможность показать людям исторические ценности, уникальные объекты и привлечь туристов — это основная задача органов местного самоуправления. Мы этим пользуемся, проводим определенную работу».
По его словам, в Островском районе есть много объектов, которые пользуются популярностью у туристов. Яркий пример — цепные мосты в Острове, которые были капитально отремонтированы в 2020 году. «Туда приезжает большое количество людей. Не стоит забывать и мультипликативный эффект — туристы оставляют у нас деньги, посещают объекты, ходят в кафе, остаются ночевать в гостиницах. Это налоги и поступления в бюджет», - заметил Дмитрий Быстров.
Он добавил, что подобные презентации районов в Туристском информационном центре — это уникальная возможность рассказать людям о том, чего они, возможно, даже не знают. Кроме того, это определенный импульс к дальнейшему развитию и привлечению туристов в муниципалитеты.
Дмитрий Быстров также рассказал о дальнейших планах по приведению в порядок районного центра. В рамках проекта «Блики времен города Острова» будет реконструирована вся центральная площадь города, которая носит имя Героя Советского Союза Клавы Назаровой. Глава муниципалитета напомнил, что район выиграл всероссийский конкурс, в рамках которого на эти цели будет направлено свыше 50 млн рублей. «Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, в следующем году, как только позволят погодные условия, мы будем проводить работы. Этот большой проект завершит формирование исторического ансамбля в центре города — мосты, парк, набережная и площадь. Завершить планируем до конца 2022 года», - добавил Дмитрий Быстров.
В рамках презентации представители делегации района исполнили местный гимн, подарили гостям «птичек-островичек» и пригласили сыграть в «Козу». Местный поэт прочитал стихи о красоте и достопримечательностях Острова.
На мероприятии присутствовали специалисты в сфере туризма, представители исполнительной власти, жители Пскова, студенты. В центре развернута выставка, посвященная Островскому району.
Чувствуйте новогодние настроение?
Один протокол за несоблюдение масочного режима составили на пассажирку псковского автобуса
Члены комитета ПГД поддержали четыре кандидатуры на должности замов главы администрации Пскова