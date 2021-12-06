Островский район представил свой туристический потенциал в Пскове

12:37, 06 декабря 2021, ПАИ

Презентация туристских возможностей и потенциала Островского района состоялась в Туристском информационном центре Псковской области 6 декабря. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информаци, собравшимся рассказали об истории муниципального образования и главных достопримечательностях, поведали о легендах и преданиях Островского края.

«Сегодня была представлена лишь малая толика того, что может посмотреть турист, - рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров. - Туризм — это важный потенциал муниципальных образований. Возможность показать людям исторические ценности, уникальные объекты и привлечь туристов — это основная задача органов местного самоуправления. Мы этим пользуемся, проводим определенную работу».

По его словам, в Островском районе есть много объектов, которые пользуются популярностью у туристов. Яркий пример — цепные мосты в Острове, которые были капитально отремонтированы в 2020 году. «Туда приезжает большое количество людей. Не стоит забывать и мультипликативный эффект — туристы оставляют у нас деньги, посещают объекты, ходят в кафе, остаются ночевать в гостиницах. Это налоги и поступления в бюджет», - заметил Дмитрий Быстров.

Он добавил, что подобные презентации районов в Туристском информационном центре — это уникальная возможность рассказать людям о том, чего они, возможно, даже не знают. Кроме того, это определенный импульс к дальнейшему развитию и привлечению туристов в муниципалитеты.

Дмитрий Быстров также рассказал о дальнейших планах по приведению в порядок районного центра. В рамках проекта «Блики времен города Острова» будет реконструирована вся центральная площадь города, которая носит имя Героя Советского Союза Клавы Назаровой. Глава муниципалитета напомнил, что район выиграл всероссийский конкурс, в рамках которого на эти цели будет направлено свыше 50 млн рублей. «Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, в следующем году, как только позволят погодные условия, мы будем проводить работы. Этот большой проект завершит формирование исторического ансамбля в центре города — мосты, парк, набережная и площадь. Завершить планируем до конца 2022 года», - добавил Дмитрий Быстров.

В рамках презентации представители делегации района исполнили местный гимн, подарили гостям «птичек-островичек» и пригласили сыграть в «Козу». Местный поэт прочитал стихи о красоте и достопримечательностях Острова.

На мероприятии присутствовали специалисты в сфере туризма, представители исполнительной власти, жители Пскова, студенты. В центре развернута выставка, посвященная Островскому району.