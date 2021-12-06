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Общество

В Пскове благоустроили еще 11 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда»

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Пскове благоустроили еще 11 дворовых территорий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, работы выполнены в полном объеме в благоприятные погодные условия и приняты заказчиком - управлением городского хозяйства.

Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» отремонтировала шесть дворов у домов: № 6, 26б и 30 на улице Розы Люксембург, №20а на улице Красноармейской, №8 на улице Чехова, №11 о Ольгинской набережной.

Рабочие заменили старое покрытие проездов, отрегулировали по высоте крышки колодцев, установили новый бортовой камень. На улице Чехова, 8 и улице Красноармейской, 20а организованы новые парковочные места и заасфальтированы тротуары. Во дворе дома 26б на улице Розы Люксембург кроме новой парковки также обустроен новый тротуар.

ООО «Дорожник-2010» завершил работы на пяти объектах. Компания ремонтировала дворовые территории домов № 62, 66 на улице Леона Поземского, №2 на улице Алексея Алехина, №6 на улице Ижорского Батальона, №20 на улице Звездной. Подрядная организация обновила покрытие проездов, отрегулировала высотное положение крышек люков, установила бортовой камень, заасфальтировала старые и новые тротуары и парковки. Кроме того, во дворе на улице Леона Поземского, 66 устроены тротуары из брусчатки.

Ремонт дворов проводился в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» за счет средств субсидии из областного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год.

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