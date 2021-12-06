Из-за несоблюдения ограничительных мер строгий карантин в Пустошкинском районе может быть продлён

14:23, 06 декабря 2021, ПАИ

6 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Псковской области продолжается тенденция к снижению количества случаев заболевания COVID-19. За последнюю неделю динамика снизилась на 19%. Псковская область среди регионов России по уровню заболеваемости занимает 15 место, по Северо-Западному федеральному округу — 7 место.

Губернатор попросил доложить, какая обстановка складывается в муниципалитетах, где по итогам заседания регионального оперативного штаба введены дополнительные ограничения. Заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что в Пушкиногорском районе руководство ответственно отнеслось к соблюдению рекомендаций и требований, в 3 раза было увеличено количество контрольных мероприятий. Как следствие — стабилизация ситуации, уровень заболеваемости стал ниже среднеобластного.

В Пустошкинском районе ситуация противоположная. Заболеваемость по-прежнему выше среднеобластного уровня, муниципальная администрация не в полном объеме реализует необходимые мероприятия. Глава региона поручил в ближайшие дни проконтролировать соблюдение ограничительных мер в муниципалитете, а также дать оценку действиям руководства района.

«Мы не можем рисковать и отпустить ситуацию, — заметил Михаил Ведерников, — если в ближайшие дни ситуация не изменится, то в Пустошкинском районе срок действия ограничительных мер может быть продлен».