Псковички смогут вакцинироваться от коронавируса прямо в перинатальном центре

14:38, 06 декабря 2021, ПАИ

Псковички смогут вакцинироваться от коронавируса прямо в перинатальном центре. Такая инициатива озвучена на совещании, посвященном эпидемиологической обстановке в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Также для беременных предполагается проводить вебинары. На них будут выступать специалисты, рассказывать о необходимости защиты от COVID-19. Дважды в неделю вакцинальная бригада будет посещать Псковский перинатальный центр, где наблюдается большое количество беременных.

Также губернатор Михаил Ведерников обсудил с участниками совещания ход вакцинации в Псковской области. Ее уровень приблизился к 62% от планового показателя. По итогам обсуждения глава региона дал ряд поручений, в том числе проанализировать ход вакцинации среди групп граждан, необходимость иммунизации которых обусловлена эпидемическими показателями. Михаил Ведерников также поручил обсудить с главами районов вопрос ускорения темпов вакцинации на местах.

«Необходимо обратить внимание на персональную ответственность руководителей муниципалитетов в данном вопросе. Вакцинация населения — основная задача», — заметил Михаил Ведерников.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко доложила о сокращении коечного фонда, задействованного для лечения COVID-19. Так, перепрофилированы часть мест в Псковской межрайонной больнице, общее количество задействованных коек составляет 750. Снижение нагрузки на систему здравоохранения позволит активизировать работу в части диспансеризации населения.

Рассказала председатель профильного комитета и о работе специалистов Министерства обороны РФ, которые накануне прибыли в регион для помощи псковским медикам. Специалисты задействованы не только в работе областной инфекционной больницы, но и помогают амбулаторному звену.

Михаил Ведерников отметил, что в рамках очередного традиционного совещания с медицинским сообществом будет полезно заслушать специалистов Минобороны РФ, ознакомиться с их оценкой работы медучрежений региона.