Псковский завод компьютерных и мобильный кабелей стал партнёром премии «Народное признание – 2021»

15:15, 06 декабря 2021, ПАИ

Псковский завод компьютерных и мобильный кабелей GCR стал партнёром общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021».

Современное уникальное предприятие расположено на улице Индустриальной в Пскове. Основной офис и производство бренда находится в Санкт-Петербурге с 2004 года. В 2019 году в Пскове были выпушены первые партии продукции, и вот уже второй год псковский филиал GCR успешно работает, открывая всё больше рабочих мест.

Продукция завода используется в современном мире – надежные кабели, которыми заряжают смартфоны и планшеты, кабели для экранов компьютеров и многое другое – всего более трёх тысяч наименований.

Сам процесс производства автоматизирован, но всеми машинами управляют люди. В день на заводе производят 1000 единиц продукции в зависимости от сложности технологического процесса.

Приём заявок на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» завершился сегодня, 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию.

Первый тур завершится 24 декабря. По его итогам будут определены тройки финалистов в каждой из номинаций: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие». Они примут участие во втором туре, а также в голосовании жюри. Ознакомиться со всеми претендентами на премию «Народное признание — 2021» можно здесь >>>.

Организатор премии — Псковское агентство информации.