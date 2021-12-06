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Происшествия

Мошенники лишили псковичей и великолучан 300 тысяч рублей

Мошенники лишили псковичей и великолучан 300 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За последние дни несколько жителей Пскова и Великих Лук лишились денег при попытке проведения операций в сети по купле-продаже различных товаров, в частности боксерского шлема, шерстяного пледа, игровой консоли, автомобильных шин. Кроме того, доверчивым горожанам звонили незнакомцы, представлявшиеся сотрудниками банков, которые предлагали им свои «услуги» якобы для предотвращения попыток незаконного оформления кредита и несанкционированного доступа к банковскому счету.

В итоге ряд псковичей и великолучан доверились злоумышленникам и недосчитались в общей сложности около 300 тысяч рублей. Когда потерпевшие убедились, что стали жертвами злоумышленников, они обратились за помощью в полицию. В настоящее время в рамках уголовных дел, возбужденных по данным фактам, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Большинство жертв мошенников знали о таких противоправных проявлениях. Несмотря на неоднократные предупреждения стражей порядка и официальных представителей банковской сферы люди все-таки поддались на уловки нечистых на руку лиц.

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