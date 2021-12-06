Финалисты онлайн-викторины по истории России соберутся на слёт в Пскове

16:46, 06 декабря 2021, ПАИ

8 декабря в Пскове состоится Межрегиональный слет финалистов онлайн-викторины по истории России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, встреча пройдет в 10:00 в конференц-зале отеля «Покровский» при участии школьников из Пскова и Калининграда.

Онлайн-викторина реализуется в рамках проекта «Славные дороги прошлого – маршрут в будущее России», который приурочен к двум историческим датам – 800-летию великого князя Александра Невского и 75-летию самой молодой в России Калининградской области.

В викторине приняли участие более тысячи старшеклассников Псковской и Калининградской областей. Авторы лучших работ от каждого региона стали участниками межрегиональных слетов. Победители из Пскова уже посетили Калининград, теперь калининградцы приедут в гости к псковичам.

Проект «Славные дороги прошлого – маршрут в будущее России» направлен на культурный и туристский обмен между учащимися двух западных регионов страны. Он помогает сблизить ребят двух областей, учит молодых людей формировать собственное мнение, отстаивать свою точку зрения, в том числе касающуюся взглядов на историю и культуру России в свете участившихся фальсификаций и подмены понятий.

Проект реализуется при поддержке Министерства Просвещения РФ, Министерства по культуре и туризму Калининградской области, Министерства образования Калининградской области, комитета образования Псковской области, комитета по туризму Псковской области, Общенационального союза индустрии гостеприимства.